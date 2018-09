(ANSA) – VICENZA, 29 SET – Renzo Rosso e Silvio Berlusconi hanno assistito spesso assieme alle partite del Milan, uno a fianco all’altro, allo stadio Meazza. Ma dopo l’acquisizione, ufficializzata in questi giorni, del ‘cavaliere’ del Calcio Monza, inserito nel girone B di serie C come il L.R. Vicenza, i due imprenditori si sfideranno da avversari. “Berlusconi mi ha promesso che verrà allo stadio Menti in occasione di Vicenza-Monza – ha detto oggi mister Diesel – vorrà dire che questa volta ognuno tiferà per la sua squadra”. “Non sono sorpreso che Berlusconi sia rientrato nel mondo del calcio – ha aggiunto Rosso, che ha rilevato il Vicenza nel giugno scorso, dopo che il club biancorosso era fallito – lui è un ‘malato del pallone’, troppo innamorato di questo sport”. “In realtà era una notizia che sapevo da tempo, che lui stesso mi aveva confidato”, ha concluso il patron del L.R. Vicenza.