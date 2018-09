(ANSA) – NEW YORK, 29 SET – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha incontrato il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong Ho a margine dei lavori dell’Assemblea Generale e “ha accolto favorevolmente gli sforzi volti a creare fiducia e ridurre le tensioni militari nella penisola”. Come riferisce il Palazzo di Vetro, Guterres “ha espresso la speranza che i recenti sviluppi positivi, in particolare i vertici tra i leader delle due Coree, e tra il nordcoreano Kim Jong Un con il presidente americano Donald Trump, contribuiranno a creare un’atmosfera propizia a promuovere una pace sostenibile e una denuclearizzazione completa e verificabile della penisola”. Il segretario generale ha anche “promesso il suo impegno e la disponibilità del sistema Nazioni Unite ad assistere ulteriormente le parti in qualsiasi modo ritengano opportuno”.