(ANSAmed) – BELGRADO, 29 SET – Le forze speciali della polizia kosovara (Rosu) si sono ritirate nel pomeriggio verso le 16.00 dal lago di Gazivode, nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Lo ha detto Marko Djuric, capo dell’ufficio governativo serbo per il Kosovo. Una sessantina di agenti armati e con i passamontagna si erano schierati lungo il lago a causa di una visita effettuata in mattinata al lago (Ujmani per gli albanesi del Kosovo) dal presidente kosovaro Hashim Thaci. Ciò ha suscitato dure reazioni e proteste da parte della dirigenza serba, che ha messo in stato di allerta esercito e polizia.