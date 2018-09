(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Oggi c’è stata una reazione da uomini, ho visto occhi diversi. Giocando così ci possiamo togliere soddisfazioni”. E’ un Di Francesco soddisfatto, quello che commenta la vittoria nel derby che toglie alla Roma la pressione della crisi di inizio stagione. Il tecnico giallorosso ha ammesso che dopo la sconfitta di Bologna, in ritiro, ci sono stati diversi ‘chiarimenti’ tra lui, i veterani e i dirigenti. “La scelta di andare in ritiro era proprio per questo – ha detto a Sky -. Ci si attacca a fantasmi, dal mercato all’allenatore: dovevamo tirar fuori le nostre paure”. Nota stonata, il nervosismo in campo di Dzeko. “In certi casi aveva ragione – dice riferendosi alla lite in campo con El Shaarawy per una palla non passata -. Ma nella prima parte era stato prezioso: capirà che si deve soffrire anche quando il gol non arriva. E poi arriverà”.