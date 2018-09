(ANSA) – NEW YORK, 29 SET – Nonostante i progressi di Pyongyang per costruire la fiducia con gli Usa, la Corea del Nord non vede azione corrispondente da Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong-ho, all’Assemblea Generale Onu. “Al contrario, gli Usa insistono sul fatto che prima deve avvenire la denuclearizzazione e aumentano la pressione con le sanzioni, ma la percezione che le sanzioni possano metterci in ginocchio è irrealizzabile” e le misure restrittive “aumentano la sfiducia”, ha aggiunto.