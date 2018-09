(ANSA) – ROMA, 29 SET – Il Barcellona non sa più vincere. Dopo aver perso per 2-1 mercoledì scorso sul campo del Leganes, i catalani oggi sono stati fermati nel Camp Nou dall’Athletic Bilbao, che ha portato a casa un prezioso 1-1, dopo avere peraltro rischiato di mettere le mani sull’intero bottino. I baschi di Edoardo Berizzo sono passati in vantaggio dopo 41′ con De Marcos, servito da Susaeta, ma sono stati riacciuffati nel finale al 39′ della ripresa dalla rete di Munir El Haddadi, imbeccato da Messi. Nell’attesa del derby di Madrid, che stasera al Bernabeu opporrà il Real all’Atletico (alle 20,45), i blaugrana si portano in vetta alla classifica della Liga con 14 punti, uno in più dei ‘blancos’ e a +3 sui ‘Colchoneros’.