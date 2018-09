(ANSA) – VENEZIA, 29 SET – “Al lavoro con le forze dell’ordine per identificare due uomini e due donne che alle 4.00 di stanotte hanno imbrattato i Leoncini a San Marco e lasciato una scia di scritte a Venezia”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Troviamoli per punirli e metterli a ripulire la città davanti a tutti!” conclude Brugnaro. Con la stessa vernice rossa i vandali hanno danneggiato anche il selciato, e alcuni gradini di un piccolo ponte, tratteggiando il disegno di un bambino con in mano due palloncini, e sopra la scritta “mi state uccidendo”.