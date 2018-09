(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Conti in ordine sì, ma senza austerità e tagli lineari che hanno già dimostrato – non solo in Italia – di essere una ricetta fallimentare. Sarà la prima manovra espansiva dopo anni di grandi sofferenze per il nostro Paese. #ManovraDelPopolo”. Lo scrive su twitter Francesco D’Uva, capogruppo M5S alla Camera.