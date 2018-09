(ANSA) – ROMA, 29 SET – Il Paris Saint-Germain prosegue senza ostacoli la marcia verso l’ennesimo titolo di Francia: cambiano gli allenatori, ma non il risultato nella Ligue 1. La squadra di Tuchel oggi è passata anche a Nizza e conquistato il 24/o punto in otto partite grazie a un 3-0 indiscutibile. Neymar apre il tris al 22′, Nkunku raddoppia al 1′ della ripresa e ancora Neymar chiude i conti al 45′ con il sesto gol in campionato della stagione. Balotelli, mandato in campo dopo l’intervallo al posto di Coly, non incide. Il distacco dei parigini sulla seconda in classifica, il Saint-Etienne, sale a 9 punti. Campionato quasi chiuso.