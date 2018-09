(ANSA) – ROMA, 29 SET – “E’ stata una stagione difficile, ma volevo esserci: credo nella maglia azzurra e in questa squadra. Ho cercato di mettermi a disposizione delle compagne. Quando è partita Anna ero a tutta e non sono riuscita a seguirla. Ci siamo guardate, avevamo Elena Pirrone davanti, abbiamo provato ad allestire una difesa. Al penultimo giro sono iniziati i crampi, mi sono detta ‘resisti un altro po”, magari serve”. Così Tatiana Guderzo commenta la prova su strada Elite femminile valida per i Mondiali di ciclismo, a Innsbruck (Austria), vinta dall’olandese Van der Breggen e che le e’ valso il bronzo. “Quando è partita la canadese ho visto le mie compagne in affanno. Ho pensato ‘ci devo andare io’ e sono andata – aggiunge l’atleta vicentina -. Strada facendo, soffrendo ma stringendo i denti, ho trovato la forza per staccare le altre e raggiungere un sogno: una medaglia in un Mondiale è l’emozione più bella”. “All’inizio di questo Mondiale ero sicura che qualcuna di noi avrebbe preso una medaglia”, conclude.