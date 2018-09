(ANSA) – ROMA, 29 SET – Vento leggero nela seconda giornata dell’Audi italian sailing league, la finale del Campionato italiano per club della Lega italiana vela, a Porto Cervo: la manifestazuione è organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda. Si sono disputate altre 18 regate, chiudendo la giornata al dodicesimo volo e portando a casa 36 delle competizioni totali. Le prove hanno evidenziato il livello elevato degli equipaggi che si sono qualificati per la finale 2018. Sale in classifica il Circolo della vela Bari che, grazie a quattro vittorie su sei, conquista il vertice della classifica provvisoria. Dietro, in seconda posizione, il team dell’Aeronautica militare con i seguenti parziali 1-1-3-1-2-5, davanti all’equipaggio della Società canottieri Garda Salò.