(ANSA) – SAN PAOLO, 29 SET – Il candidato di estrema destra alle presidenziali brasiliane, Jair Bolsonaro, stamane ha lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato lo scorso 6 settembre, dopo essere stato accoltellato all’addome durante un comizio. Le sue dimissioni dall’ospedale, a San Paolo, erano state ritardate di un giorno, perché era stata riscontrata un’infezione. Non è chiaro tuttavia se Bolsonaro, ancora in testa nei sondaggi, sarà in grado di tornare a fare campagna elettorale in vista del primo turno, in programma domenica 7 ottobre.