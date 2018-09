(ANSA) – PARIGI, 29 SET – Roberto Mancini, ospite d’onore questa sera all’Ambasciata d’Italia per la cena di gala in onore del progetto Ryder Cup 2022 a Roma, vorrebbe un Francesco Molinari anche per la sua Nazionale: “Ce ne vorrebbero più di uno – scherza il ct – uno non ci basta”. Nessun commento sui risultati della giornata di campionato. Una piccola eccezione per uno dei ‘suoi’ giocatori: “Sono contento per Lorenzo Pellegrini e per il gol che ha realizzato. Lui è uno dei nostri”.