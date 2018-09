(ANSA) – ROMA, 29 SET – Finisce senza reti il 163/o derby di Madrid, disputato stasera e valido per la 7/a giornata della Liga. Nessuna rivincita per la sconfitta subita il mese scorso nella Supercoppa europea, dunque, per i ‘blancos’ di Lopetegui, che non possono nemmeno salire da soli in vetta alla classifica, sfruttando il mezzo passo falso casalingo del Barcellona nel pomeriggio contro l’Athletic Bilbao (1-1 nel Camp Nou). I due rivali di sempre sono appaiati al comando della graduatoria con 14 punti, uno in più del Siviglia, che ha vinto sul campo dell’Eibar (ancora in gol Andrè Silva, ma anche Banega con una doppietta) per 3-1, a +2 sullo stesso Atletico. Protagonisti della serata nel Santiago Bernabeu sono stati i due portieri, il belga Courtois da una parte e lo sloveno Oblak dall’altra, che hanno respinto ogni assalto degli attaccante avversari.