(ANSA) – CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA), 30 SET – Un crollo ha interessato una piccola porzione dell’intonaco esterno del duomo di Città di Castello. Il materiale, pietra arenaria, è finita sulla strada senza comunque colpire persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, anche con un’autoscala giunta da Perugia, personale del Comune che ha messa in sicurezza l’area e i carabinieri. Il crollo è avvenuto in una zona non lontana da un ristorante, accanto al palazzo comunale. Ha interessato una porzione di intonaco che si è staccata dal lato esterno della cattedrale che si affaccia su via del Modello, via delle Legne e via dell’Ospizio. La caduta delle pietre e dei calcinacci ha provocato un boato sentito in tutto il centro storico. Non ancora chiare le cause del crollo. (ANSA).