(ANSA) – SKOPJE, 30 SET – In Macedonia alle 7 (stessa ora italiana) si sono aperte le urne per il referendum sull’accordo con la Grecia che ha stabilito in ‘Macedonia del nord’ il nuovo nome del Paese ex jugoslavo. Una consultazione ritenuta cruciale per il futuro della Macedonia. Poco piu’ di 1,8 milioni di elettori sono chiamati a dire si’ o no all’intesa che lo scorso giugno ha posto fine a una disputa durata 27 anni. Con essa Atene si e’ impegnata a togliere il blocco che per tutti questi anni – temendo pretese territoriali sulla sua provincia settentrionale chiamata Macedonia – ha imposto sul cammino di Skopje verso Ue e Nato. Il si’ all’accordo e’ stato posto dalla comunita’ internazionale come condizione per l’integrazione euroatlantica del Paese balcanico.