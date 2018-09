(ANSA) – ROMA, 30 SET – Seconda partita e seconda vittoria per la nazionale femminile di Pallavolo ai Mondiali in corso a Sapporo, Giappone. Le azzurre hanno vinto senza troppe difficoltà contro la formazione del Canada con un secco 3-0 e ora guidano a punteggio pieno la Pool B, in attesa di affrontare le ben più quotate Cuba, Turchia e Cina. Entusiasta il ct Davide Mazzanti: “Abbiamo fatto una buona partita, in attacco e contrattacco ho visto cose molto positive. Possiamo crescere in battuta, ma nel complesso sono soddisfatto e le ragazze oggi mi sono piaciute tanto soprattutto nelle situazioni di palla “sporca”, quando con grande abilità hanno ottenuto spesso il punto. Domani -ha detto Mazzanti- dovremo gestire bene il riposo, è importante ricaricare le energie, perché ci giocheremo nelle ultime due partite del girone (Turchia e Cina) una parte importante delle nostre chances per qualificarci alla terza fase. Conosciamo la posta in palio e siamo pronti ad affrontare queste sfide nel migliore dei modi”. (ANSA).