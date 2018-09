(ANSA) – ROMA, 30 SET – Esordio senza problemi per Angelique Kerber nel “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory – l’ultimo del 2018 – dotato di un ricco montepremi (oltre 8,2 milioni dollari) in corso sui campi in cemento di Pechino in Cina. La tedesca, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, si è sbarazzata con un doppio 6-2 della francese Kristina Mladenovic (48). Per la 30enne mancina di Brema al secondo turno ci sarà la vincente del match fra la kazaka Yulia Putintseva (45) e la spagnola Carla Suarez-Navarro (22). Oggi in campo la francese Caroline Garcia (4) campionessa in carica (lo scorso anno sconfisse in finale la rumena Simona Halep appena salita sul trono mondiale), opposta per la prima volta nel circuito alla cinese Yafan Wang (78). La numero uno del mondo Halep fa il suo debutto nel successivo match sul Centrale, affrontando la tunisina Ons Jabeur (113). Toccherà poi all’americana Sloane Stephens (9) contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (39). (ANSA).