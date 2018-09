(ANSA) – ROMA, 30 SET – Ha sbloccato la partita con un gol di tacco, si è procurato la punizione da cui poi è scaturita la rete del vantaggio di Kolarov, e infine servito l’assist per il colpo di testa di Fazio che ha chiuso ogni discorso. Lorenzo Pellegrini è stato sicuramente l’uomo derby nel 3-1 con cui la Roma ha superato la Lazio, e all’indomani del match dell’Olimpico confessa: “Ho dormito pochissimo ma il risveglio è stato fantastico. In un momento in cui ci serviva vincere, al di là del derby, lo abbiamo fatto e io ho segnato all’esordio nel derby. Un derby per noi romani è particolare, anche per come lo vive la nostra famiglia, però mi sono sentito subito bene in campo, e quando succede così lo percepisci”. Il gol di tacco? “L’istinto mi ha detto che potevo fare solo quello”.