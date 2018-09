(ANSA) – TORINO, 30 SET – Ha sradicato un seggiolino dagli spalti dell’Allianz Stadiun e l’ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è stato arrestato dalla polizia per danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi durante il primo tempo della partita Juventus-Napoli, che si è disputata ieri a Torino. Per il match, a cui hanno assistito oltre 39mila spettatori tra cui 700 napoletani, il questore di Torino Francesco Messina ha disposto l’impiego di 400 uomini nei servizi di ordine pubblico. Tutti i tifosi ospiti sono stati controllati. Per la partita, il prefetto Renato Saccone aveva vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, anche se in possesso della Fidelity Card, mentre l’aveva consentita ai possessori della stessa tessera rilasciata dal Napoli, residenti nelle altre regioni. Il provvedimento, infine, aveva inibito la procedura telematica d’acquisto dei biglietti nelle ricevitorie della Campania.