(ANSA) – WASHINGTON, 30 SET – Julie Swetnick, una delle donne che hanno pubblicamente accusato il giudice Brett Kavanaugh di abusi sessuali, è stata coinvolta in una serie di controversie legali, inclusa una causa in cui un ex datore di lavoro l’ha accusata di aver falsificato i documenti del college e di precedenti esperienze di lavoro nel curriculum presentato per un impiego. I documenti, ottenuti dalla Associated Press, mostrano che Swetnick è stata coinvolta in almeno sei controversie legali negli ultimi 25 anni. Oltre alla causa intentata da un ex datore di lavoro nel novembre 2000, una delle altre, per lesioni personali, è stata presentata dalla donna nel 1994 contro l’autorità regionale di Washington. L’avvocato di Swetnick, Michael Avenatti, ha detto che le cause giudiziarie della sua cliente non hanno alcun rapporto con la credibilità delle sue affermazioni su Kavanaugh e ha citato il caso del suo ex datore di lavoro, la cui causa è stata archiviata un mese dopo averla inoltrata.