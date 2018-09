(ANSAmed) – SKOPJE, 30 SET – Nel referendum di oggi in Macedonia, dove i cittadini sono chiamati a pronunciarsi sull’accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese (Macedonia del nord), l’affluenza alle urne è risultata alle 11 dell’8,12%. Per la validità della consultazione è necessaria una affluenza di almeno il 50% più uno degli elettori, che sono poco più di 1,8 milioni. Gli oltre 3.400 seggi chiuderanno alle 19.