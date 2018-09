(ANSA) – MARZABOTTO (BOLOGNA), 30 SET – Quelli delle guerre, della prima parte del Novecento ma anche del conflitto nei Balcani negli Anni Novanta “sono dei fantasmi che possono risvegliarsi, non sono chiusi sui libri di storia: sentimenti di xenofobia, rivalità, dispute sono pericolosi perché possono risvegliare fantasmi che vorremmo chiudere nei libri della storia”. Lo ha detto, intervenendo alla 74/a commemorazione degli eccidi del 1944 a Marzabotto, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. “Coltiviamo la memoria – ha concluso – non per serbare rancore ma per non dimenticare così da non ricadere nei medesimi errori”.