(ANSA) – TORINO, 30 SET – Juventus in campo, poche ore dopo la vittoria sul Napoli, per preparare la sfida di martedì in Champions contro lo Young Boys. Lavoro di recupero, stamattina alla Continassa, per i giocatori in campo ieri, esercizi di tecnica e possesso palla per il resto del gruppo. Domani, ricorda il sito internet del club bianconero, è già tempo di vigilia Champions. Squadra in campo alle 16,15 per la rifinitura. Alle 19 è invece prevista la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di Andrea Barzagli. Un’ora prima, sempre nell’Allianz stadium, è prevista la conferenza stampa della squadra svizzera. Assente lo squalificato Cristiano Ronaldo, l’attacco dovrebbe essere formato da Dybala, Bernardeschi e Mandzukic. Ha ripreso ad allenarsi con i compagni Khedira; il tedesco dovrebbe tornare quindi a disposizione di Allegri.