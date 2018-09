(ANSA) – ROMA, 30 SET – Justin Thomas conquista il match show con Rory McIlory e riaccende le speranze degli Usa che accorciano il vantaggio sull’Europa, adesso avanti per 10-7. Nel round finale della 42/a edizione della Ryder Cup il primo punto è del 25enne di Louisville che vince sul filo di lana il match tra ex numeri 1 al mondo. Praticamente segnato il destino della sfida tra Tony Finau e Tommy Fleetwood, con lo statunitense in netto vantaggio sul britannico. Senza storia fin qui pure la sfida tra Throbjor Olesen e Jordan Spieth con il danese che sta dominando l’incontro. Francesco Molinari è avanti due colpi su Phil Mickelson dopo le prime 10 buche giocate. In equilibrio tutti gli altri incontri.