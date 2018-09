(ANSAmed) – SOFIA, 30 SET – I doganieri bulgari hanno sequestrato alla frontiera con la Turchia 712 chilogrammi di eroina, il cui valore commerciale è stato valutato in circa 23 milioni di euro. La droga, stando ai media locali bulgari, è stata trovata al valico di Kapetan Andreevo nascosta su due camion iraniani provenienti dalla Turchia e diretti in Austria con un carico di materiale edile. I due autisti, entrambi cittadini iraniani, sono stati arrestati e rischiano – se condannati per traffico di stupefacenti – fino a 20 anni di carcere.