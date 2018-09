(ANSA) – PALU, 30 SET – E’ corsa contro il tempo nell’isola indonesiana di Sulawesi per salvare una ragazza di 15 anni sepolta sotto le macerie della propria casa a Palu, crollata in seguito al terremoto di magnitudo 7.5 e tsunami che venerdì hanno colpito l’arcipelago. La giovane, Nurul Istikharah, è intrappolata accanto al cadavere della madre e della nipote, impossibilitata a muovere le gambe. I soccorritori hanno dovuto lavorare duramente per controllare la perdita di acqua da una tubatura temendo che la giovane potesse annegare. Nurul è rimasta senza coscienza durante i diversi tentativi di salvarla, ma i soccorritori hanno continuato a parlarle per tenerla sveglia e qualcuno è riuscito a farle arrivare acqua e viveri. Il sisma e il conseguente tsunami hanno provocato finora 830 morti, ma il bilancio è destinato a salire.