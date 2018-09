(ANSA) – ROMA, 30 SET – Scende in campo il team principal della Mercedes, Toto Wolff, per spiegare la decisione di far passare Hamilton davanti a Bottas durante il gp di Russia. “E’ sempre molto dura fare un cambio così – spiega ai microfoni di Sky Sport – questa mattina avevamo deciso che in condizioni di normalità saremmo rimasti con Bottas in posizione di testa. Poi quando Hamilton è uscito dal pit stop era dietro a Vettel, ha dovuto attaccare molto forte e ha danneggiato le gomme. Sebastian era dietro con molta pressione. Per questo abbiamo detto che era meglio cambiare e avere Bottas per proteggere Hamilton. Non mi piace, ma sono cose che abbiamo visto in molte situazioni a questo punto del campionato”.