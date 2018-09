(ANSA) – ROMA, 30 SET – “Unità, unità, unità” ripetuto ritmicamente. Lo urlano i militanti del Pd presenti in piazza del Popolo alla manifestazione contro il governo. A dare lo spunto è stato il primo oratore, Federico Romeo, il minisindaco di Val Polcevera a Genova, dove è crollato il Ponte Morandi, che ha invitato il Pd a lavorare in Parlamento unito per presentare emendamenti al decreto Genova che raccolgano le istanze del territorio. “Come sempre la nostra gente – dice il segretario dei Dem Maurizio Martina – ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’Italia. Grazie a tutte e a tutti”.