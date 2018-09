(ANSA) – ROMA, 30 SET – In attesa di Sassuolo-Milan, clou in notturna che potrebbe catapultare al secondo posto la squadra di De Zerbi, la 7/a giornata certifica i successi di Fiorentina (sull’Atalanta), Torino (in casa del Chievo), Bologna (sull’Udinese) e Genoa (a Frosinone) celebrando la doppietta dell’attaccante polacco Piatek, capocannoniere del torneo. Continua a volare la giovane Fiorentina che ha però bisogno di un rigore molto discutibile di Toloi su Chiesa, trasformato da Veretout, per venire a capo della resistenza dell’Atalanta. Sugli scudi ancora una volta il polacco Piatek (oggi per lui doppietta) che ha segnato 8 reti con 12 tiri in porta. Il Toro strappa una vittoria all’88’ in casa del Chievo, che rimane malinconicamente all’ultimo posto. Risale anche il Bologna che batte in rimonta l’Udinese. Friulani in vantaggio con Pussetto, ma i rossoblu’ pareggiano con Santander e gol-vittoria di Orsolini.