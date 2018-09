(ANSA) – ROMA, 30 SET – I manifestanti Dem in piazza del Popolo, al momento del comizio del segretario Maurizio Martina, sarebbero 70.000. A indicare questa cifra sono gli organizzatori della manifestazione. Il catino di piazza del Popolo – si sottolinea nell’organizzazione – era pieno (anche se si deve tener conto delle corsie transennate per il passaggio dei mezzi di soccorso), e la folla si è assiepata anche dal lato di via del Corso fino ad ostruirne il primo tratto. Altra folla era lungo le salite che portano al Pincio e nello slargo davanti a Porta del Popolo.