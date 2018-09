(ANSA) – TORINO, 30 SET – “Vogliamo vincere per mettere già un piede nel prossimo turno, ma sappiamo che sarà dura”. Archiviata la vittoria sul Napoli e il +6 in vetta alla classifica, Rodrigo Bentancur, due partite da titolare e uno spezzone di partita contro i partenopei negli ultimi impegni della Juventus, si sintonizza sulla Champions. “Tutte le squadre contro di noi danno il meglio – dice, a proposito dello Young Boys, ai microfoni di Sky -. Non ci sarà Cristiano, sappiamo quanto sia importante per noi, ma questo è uno sport di squadra, si gioca in 11 e chi sarà in campo darà il massimo”. L’obiettivo, dice l’uruguayano, è “giocare per vincere tutte le partite. Non ci sentiamo superiori, ma siamo molto uniti e sappiamo di essere forti. Affrontiamo ogni partita al massimo, anche perché sappiamo che, essendo la Juve, ogni avversaria farà altrettanto”. “Allegri mi chiede personalità e di giocare più vicino all’area, anche per trovare il mio primo gol con la Juve – conclude -. La mia non è una carriera lunga e non ho segnato molto”.