(ANSA) – CAMPOBASSO, 30 SET – Lei è Benedicta, lui Emanuel, sei figli di cui due in Ghana, gli altri a Campobasso dove è nata la più piccola. Grazie alla collaborazione della Caritas del capoluogo molisano, diretta da don Franco D’Onofrio, oggi hanno inaugurato ‘African Gold Coast’, piccolo market dove si possono trovare piatti tipici africani e cosmetici. Sono arrivati in Italia nella primavera 2011, in fuga dalla Libia dove vivevano dopo essersi trasferiti dal Ghana. Giunti separatamente su barconi di fortuna, lei con tre bimbi piccoli e incinta, si sono ricongiunti a Ferrazzano (Campobasso) dove hanno ricevuto una prima accoglienza. Fino a febbraio 2012 hanno vissuto a Civitacampomarano (Campobasso), in una casa messa a disposizione dal Comune, poi l’arrivo a Campobasso dove dal 2017 vivono autonomamente in affitto. “Io lavoro – racconta Benedicta – ma uno stipendio non basta, in una famiglia è meglio se a lavorare si è in due. Il nostro futuro? Vivere qui, in una nostra casa, stare con i bambini che continuano negli studi”.(ANSA).