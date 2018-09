(ANSAmed) – SKOPJE, 1 OTT – Il premier macedone Zoran Zaev ha detto che non intende dimettersi nonostante il flop del referendum sul nome del Paese. “E’ stato un referendum di successo, la maggioranza dei cittadini ha votato sì. Parleremo con i nostri avversari in parlamento, e se avremo la maggioranza dei due terzi per le modifiche costituzionali andremo avanti con l’attuazione dell’accordo con la Grecia. Se non l’avremo andremo presto ad elezioni anticipate”, ha affermato il premier secondo cui potrebbero tenersi già il prossimo novembre. “Non c’è alternativa all’adesione della Macedonia a Ue e Nato”.