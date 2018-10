(ANSA) – BERLINO, 1 OTT – Sei neonazisti sono stati arrestati in Germania, con l’accusa di aver fondato un gruppo terroristico. Secondo la polizia, pianificavano attentati contro stranieri. Gli arresti sono avvenuti in Sassonia e in Baviera. I terroristi si erano dati il nome di “Rivoluzione Chemnitz”.