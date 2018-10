(ANSA) – BERGAMO, 01 OTT – È partita poco dopo le 8 di questa mattina la marcia degli studenti della valle Seriana per ricordare Luigi Zanoletti, il quattordicenne investito nello scontro tra due bus lunedì scorso alla stazione di Gazzaniga e poi morto in ospedale. Il lungo serpentone silenzioso arriverà in tarda mattinata a Bergamo, alla sede della Sab. Una marcia “assolutamente pacifica”, per far sentire la propria voce e chiedere verità, giustizia e sicurezza in nome di Luigi. Alla marcia si aggregheranno lungo il cammino gli studenti di mezza provincia. Per il momento sono circa mille gli studenti in corteo, un lungo serpentone silenzioso che sta percorrendo la valle Seriana. Alla testa del corteo i rappresentanti degli studenti e alcuni sindaci della valle, tra cui Mattia Merelli, di Gazzaniga, Yvan Caccia, di Ardesio, e il vicesindaco di Castione, Simona Bona. Presente uno striscione per sostenere i due compagni di scuola feriti e ancora ricoverati in ospedale.