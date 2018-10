(ANSA) – VENEZIA, 1 OTT – Si terrà giovedì prossimo, a Venezia, la prima riunione operativa per la candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Lo annuncia il presidente del Veneto, Luca Zaia. “A tutti – ha detto Zaia – appuntamento a giovedì alle 12 a Venezia per la prima riunione operativa, con il sindaco di Milano sala, il sindaco di Cortina, Ghedina, e con il mio collega della Lombardia, Fontana”, ha concluso.