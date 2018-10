(ANSA) – LONDRA, 1 OTT – José Mourinho ha una settimana di tempo per scongiurare l’esonero. La terza sconfitta in campionato, sabato sul campo del West Ham, ha certificato la peggiore partenza del Manchester United in 29 anni di Premier. Convincendo il dg dei Red Devils, Ed Woodward, con il quale i rapporti da tempo sono pessimi, a prendere i primi contatti con Zinedine Zidane, il grande favorito per la successione. Secondo il tabloid Sun domenica l’ex tecnico del Real Madrid ha persino telefonato allo stesso Mourinho per metterlo al corrente, spiegandogli di non voler complottare alle sue spalle. Ma a questo punto, complici anche i rapporti tesi con parte dello spogliatoio (Paul Pogba in testa), solo un’immediata inversione di risultati potrà evitare il licenziamento. Domani lo United torna in campo in Champions contro il Valencia, quindi – nel prossimo fine settimana – attende la visita all’Old Trafford del Newcastle: due partite da vincere. Viceversa arriverà l’esonero, con il probabile arrivo di Zidane.