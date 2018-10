(ANSA) – MILANO, 1 OTT – “Marotta e Mazzia hanno fatto un gran lavoro, anche per far crescere nuovi, giovani dirigenti, che davanti a loro avranno sfide ambiziose e globali, pari se non superiori a quelle del 2010. Dobbiamo continuare a competere con squadre leggermente davanti a noi dal punto di vista dello spettro dei ricavi”. Così Andrea Agnelli, dopo il divorzio della Juve dall’ad Giuseppe Marotta, prima di entrare in Lega di A per l’assemblea dei club.