(ANSA) – ROMA, 1 OTT – “Ogni minuto che passa senza le dimissioni di Casalino è un’offesa per Genova e i genovesi. A casa, adesso!”. E’ il tweet del segretario del Pd Maurizio Martina riguardo al portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino il cui audio, in cui si lamenta con i giornalisti che lo chiamavano subito dopo il crollo del ponte di Genova (“Basta, non mi stressate la vita. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo…”), sta scatenando le proteste dell’opposizione.