(ANSA) – ROMA, 1 OTT – Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati esprime cordoglio al popolo indonesiano, colpito nei giorni scorsi dal terremoto e dallo tsunami, in particolare “la parte centrale dell’isola di Sulawesi”, sottolinea Casellati in una nota, che ha avuto “oltre un migliaio di vittime, dispersi e danni purtroppo incalcolabili”. E continua: “L’Italia conosce e ha conosciuto purtroppo le ferite che gli eventi sismici e i cambiamenti climatici sembrano infliggere con sempre maggiore frequenza al nostro pianeta. E del pari ha sviluppato una conoscenza e una capacità di gestione di queste terribili crisi. Credo che non mancherà quindi, accanto al conforto e alla partecipazione dei nostri connazionali, la disponibilità ad aiutare l’Indonesia a imboccare il difficile cammino della rinascita”.