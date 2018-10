(ANSA) – TORINO, 1 OTT – “Non è una bella notizia, credo si debbano capire le basi di questa candidatura e se può andare effettivamente avanti. So che ci sono in corso contatti per vedere se è possibile ricucire su questa decisione”. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Torino, Vincenzo Ilotte, a proposito dell’ufficializzazione della candidatura da parte del Coni di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. “È un momento triste, ci avevamo creduto, abbiamo fatto di tutto per portare a casa il risultato”, ha aggiunto.