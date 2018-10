(ANSA) – ROMA, 1 OTT – E’ polemica sulle parole postate su Facebook da Cosimo Ettorre, consigliere comunale dei 5 Stelle a Moncalieri, nel Torinese, che ha preso in giro i partecipanti alla manifestazione del Pd, organizzata ieri a Roma, dando loro dei malati. Postando alcune foto di militanti Dem in viaggio in pullman verso la Capitale, il consigliere aveva scritto: “Suggerirei loro di rimanere compatti ma suddividersi in gruppi in base alle patologie che colpiscono gli anziani: in testa i diabetici, afflitti da prostatite sulla sinistra del corteo, vittime Alzheimer..”. Per il senatore Pd Mauro Maria Marino, è “un post vergognoso che non offende il Pd ma migliaia di pazienti con le loro famiglie”. Elena Carretto Castigliano del dipartimento organizzazione Pd Torino, si rivolge a Ettorre e scrive: “Sei davvero caduto in basso se non ti resta che fare questa propaganda sciatta”.