(ANSA) – BIRMINGHAM, 1 OTT – “Anche se il negoziato è complicato, perché è difficile trattare da soli con 27 interlocutori, sono convinto che alla fine avremo un deal sulla Brexit. Tuttavia, la Ue deve rendersi conto che ciò non succederà per una capitolazione del Regno Unito”. Lo afferma Jeremy Hunt, ministro degli Esteri del Regno Unito, a margine del congresso del Partito Conservatore in corso a Birmingham. Il capo della diplomazia britannica, considerato come uno dei possibili successori di Theresa May in caso di un passo indietro della premier, ribadisce al congresso la necessità per il suo Paese di “cogliere al massimo le opportunità determinate da questa fase storica”. “Dobbiamo essere comunque ottimisti, avere una visione globale – puntualizza all’ANSA – ed abbiamo ragione di esserlo per ragioni storiche ed oggettive: perché il nostro è un grande Paese”.