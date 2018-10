(ANSA) – BRATISLAVA, 1 OT – Il mandante dell’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak pagò 70 mila euro per il suo assassinio. Lo ha detto oggi ai giornalisti uno dei procuratori che si occupano del caso. Secondo la fonte, il mandante aveva pagato prima 50 mila euro in contanti e poi 20 mila euro per saldare il debito. Dell’omicidio sono state accusate 4 persone, che ieri il tribunale ha posto in custodia cautelare. Si tratta del killer, del mandante, del mediatore e del complice. Il procuratore generale slovacco Jaromir Ciznar ha definito le prove contro gli accusati “molto forti”.