(ANSA) – MOSCA, 1 OTT – Il portiere Igor Akinfeev ha deciso di ritirarsi dalla Nazionale russa. Il 32enne, protagonista dell’eliminazione della Spagna ai rigori negli ottavi di finale dei Mondiali, ha deciso di lasciare la selezione di cui era capitano, dopo avere collezionato 111 presenze in 15 anni. Akinfeev ha detto che adesso vuole concentrarsi per dare il meglio con il Cska Mosca, che domani ospiterà il Real Madrid in Champions League.