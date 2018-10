(ANSA) – MILANO, 1 OTT – Una ragazzina è stata aggredita, a Milano, da uno sconosciuto che ha cercato di palpeggiarla ma che ha poi desistito grazie alla resistenza della giovane che si è divincolata urlando. Alla fine l’uomo è scappato mentre la minorenne è stata trasportata in ospedale per alcune escoriazioni ed ecchimosi causate dalla colluttazione. E’ accaduto lunedì mattina alle 6.50 in via Gaggia, nella periferie sud est della città, zona molto frequentata fino all’ alba per la presenza di discoteche e locali etnici. La giovane, una 17enne di origine peruviana, aveva appena salutato un’amica e si stava recando alla stazione Porto di Mare della metropolitana quando l’uomo l’ha afferrata e ha cercato di trascinarla dietro a un cespuglio. Di fronte alla sua opposizione non è riuscito a metterle le mani addosso e allora le ha portato via la borsetta, con dentro un tablet e i documenti.