(ANSA) – ROMA, 1 OTT – E’ l’ungherese Viktor Kassai l’arbitro designato in Champions per la sfida del San Paolo tra Napoli e Liverpool in programma mercoledì sera. Sarà coadiuvato dagli assistenti Ring e Toth, dal quarto uomo Berettyan e dai due addizionali Bognar e Szabo. Lo ha reso noto l’Uefa.