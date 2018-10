(ANSA) – ROMA, 1 OTT – Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, comunica che la questione dei vitalizi verrà definita nel corso del Consiglio di Presidenza del 16 ottobre. Lo comunica una nota dell’ufficio di presidenza. “A tal fine – si legge nella nota – il Presidente Casellati ha convocato il Consiglio di Presidenza il 3 ottobre alle ore 14.30 per l’adozione del testo base e fisserà, compatibilmente con le esigenze dei membri del Consiglio stesso, il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 12 ottobre alle ore 12.00”.