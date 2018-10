(ANSA) – FIRENZE, 1 OTT – “Fiorentina da Champions? E’ presto e penso che le prime sei squadre dell’anno scorso ci sono ancora superiori. Serviranno tante gare per capire dove possiamo arrivare, l’obiettivo della società comunque è costruire in 2-3 anni una Fiorentina che possa tornare a competere ad alti livelli come quella di Prandelli, Montella e Sousa”. Stefano Pioli a ‘Radio anch’io sport’ si è soffermato sul rendimento della sua squadra al momento terza con 13 punti, come Inter e Sassuolo. Insuperabile finora al Franchi (4 vittorie in altrettante gare), in difficoltà in trasferta (due ko e un pareggio): i tifosi si aspettano un cambio di passo in vista del prossimo impegno in casa della Lazio. “Domenica con la Lazio sarà dura perché è una squadra forte e da tempo al top. Noi siamo ancora nella fase in cui dobbiamo crescere e costruire, ma abbiamo tutti una gran voglia di iniziare a fare risultato anche in trasferta”.